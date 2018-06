Amalia Granata patinó con Tenembaum al defender su postura antiabortista

La modelo Amalia Granata habló con Ernesto Tenembaum sobre su postura contra el aborto legal seguro y gratuito y terminó repartiendo varias frases polémicas. Además, tras el fin de la entrevista, una oyente que tuvo que interrumpir su embarazo, rebatió entre llanto todos sus argumentos.

En diálogo con Radio Con Vos, la ex candidata a diputada del massismo se cuestionó primero: "Si el aborto se legaliza, no se como este Estado Argentino va a afrontar el gasto anual que va a llevar los 32 mil abortos que se hacen, cada uno con un costos de 30 mil y 40 mil pesos".

"El aborto es un fracaso como Estado y como sociedad", aseguró Granata.

Abortar es ir a matar a tu hijo. Salvo que tengas a un vecino o una mesa en tu panza, tenés un bebe y es tuyo. Es tan simple como eso. Matar a otro ser vivo no es libertad. Ser libre es cuidarte, y no quedar embarazada. Es elegir cuidarme y no elegir tener relaciones con mi pareja y el no se quiso poner un preservativo o yo me olvidé de tomar la pastilla, quede embarazada.

"Me parece excelente que ustedes quieren darle el aborto a las mujeres como solución a su vida. Yo le quiero dar trabajo, educación para que no lleguen a la instancia del aborto", agregó.

"No puedo entender como el Estado que te tiene que garantizar el derecho a la vida, te garantiza una muerte segura".

"Hay algo del #NiUnaMenos que nadie me supo explicar: ¿a partir de que edad vale la vida de mi hija Uma? ¿Cuando estaba en la panza cuando ya sabía que era mujer o a partir de los dos, tres años, quince, veinte. Porque si mañana la caga a palos el novio y la mata, voy a ir con el cartel de Ni una menos" finalizó.