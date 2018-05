La mediática Amalia Granata, quien formó parte de la campaña "cuidemos las dos vidas", que promueve la postura contra la despenalización del aborto, lanzó polémicas declaraciones sobre el feminismo.

En diálogo con Perfil, la mediática defendió su postura anti aborto: "El derecho a la vida se antepone al derecho a la libertad. A las mujeres cuando dicen 'soy libre y con mi cuerpo hago lo que quiero', yo les digo sí, con tu cuerpo hacé lo que quieras, pero adentro tuyo llevas otra vida".

"Al momento de tener relaciones con tu pareja o con quien quieras, elegí cuidarte, porque después no podes ir y descartar una vida por tu irresponsabilidad. Tenés que hacerte cargo de tus actos" agregó.

Por último, marcó su postura frente al feminismo: "En realidad hay una idea errada de las feministas. Nos quieren hacer creer que el feminismo es una mujer en tetas, con un pañuelo verde cagando en la puerta de la catedral, y eso no es ser feminista, porque así no defendés tus derechos".

Y concluyó: "Yo soy re feminista, y es algo mucho más profundo. Amo a las mujeres, amo a mi género y lo defiendo. Desde que surgí en los medios, conté que me había acostado con un tipo, conté cosas que se animaba a contar en ese momento, todo el mundo me decía 'puta' y me la banqué. Más feminista que eso, imposible".