El ex vicepresidente se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Tras ser liberado el viernes por la noche, Amado Boudou se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, en donde se notificó su excarcelación, al tiempo que firmó la caución juratoria por las causas penales que afronta. En diálogo con la prensa, el ex vicepresidente habló de la Justicia, de Cristina Kirchner y de su paternidad.

El ex vicepresidenta alertó sobre la situación judicial de la ex presidenta: "Si hay alguien perseguido es Cristina Kirchner. Ella y su familia está sufriendo un embate monstruoso". Sin embargo, Boudou remarcó que más allá de las personas, esto tiene que ver con los 12 años de gobierno.

Embed Amado Boudou alertó sobre la situación de la ex presidenta: "Si hay alguien perseguido es Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/E58hVyX1g3 — El Destape (@eldestapeweb) 15 de enero de 2018

Por otra parte, en diálogo con Todo Noticias, se mostró seguro de su situación personal. "Como juré que no me iba a escapar bueno acá estoy. Miedo no tengo de nada salvo de Dios. Yo estoy convencido de todo lo que hice", expresó.

Por último, se mostró feliz por llegada de sus hijos, Simón y Léon. Se estima que los mellizos nazcan este miércoles. "Ahora voy a enfrentar algo muy lindo que es como criar a mis hijos, nadie te prepara para esa situación", concluyó.