Amado Boudou cruzó a Jonatan Viale por la causa Ciccone

El ex vicepresidente Amado Boudou cruzó al conductor de CNN Jonatan Viale por la causa Ciccone. El ex funcionario se enojó por una frase que pronunció el periodista en vivo y que lo vinculaba con Alejandro Vandenbroele, el dueño del fondo Old Fund, que había adquirido el 70 por ciento de la imprenta Ciccone.

La frase de Viale que enojó a Boudou fue: "Usted pagó el teléfono, el cable, internet, de su departamento de Puerto Madero". El conductor hacía referencia al departamento de la Torre River View de Puerto Madero propiedad del ex vicepresidente de la Nación que supuestamente alquiló Vandenbroele.

"No me pagaba a mí, él alquilaba el departamento. Hay una diferencia muy importante, es muy distinto. Usted como periodista puede decirlo y puede eso hacer que más gente vea el programa, pero eso no tienen nada que ver con un juicio penal que define la libertad de las personas", cruzó Boudou.

El ex vicepresidente aclaró que "de ninguna manera me quedé con Ciccone. Y eso, a esta altura del debate, está clarísimo que había otros inversores".

En otro tramo de la entrevista, dijo que el expresidente Néstor Kirchner "no tuvo absolutamente nada que ver con el tema Ciccone".