La mamá de Mauricio Macri, Alicia Blanco Villegas, rompió el silencio y tiró algunas bombas contra el país que gobierna su hijo, que necesitará, según ella, unos 20 años para mejorar la crisis que está viviendo.

"A pesar de estar en este país, no soy de las personas que me gusta hablar y menos de política, porque tendría que decir muchas cosas que a muchos no les caerían bien", dijo en diálogo exclusivo con la revista Noticias.

La mujer le dijo a la periodista que esucuchó su voz que está vital y bien, "aguantando la situación porque esto no es Suiza, desgraciadamente".

Blanco Villegas aseguró que recién hablará fluidamente con la prensa cuando mejore la Argentina: "En este país, si yo vivo, si mejora, va a necesitar unos veinte años, no creo que llegue a vivir tanto, a lo mejor podremos conversar".

