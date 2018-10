Aliados de Carrió contra Macri por el juicio político a Garavano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, cruzó a los dirigentes de Cambiemos que respaldaron al Ministro de Justicia: "No importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar con el juicio político a Garavano", al tiempo que acusó al PRO de no haber creído en un principio las denuncias contra Cristina Kirchner.

"Garavano no puede seguir siendo Ministro de Justicia, no nos importa que el oficialismo no acompañe", afirmó Campagnoli, quien sostuvo que van a continuar con el juicio político contra el Ministerio de Justicia.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Campagnoli subrayó: "Llamar la atención está muy bueno, probablemente no avance el juicio político contra Garavano, pero es necesario mostrar las diferencias".

En este sentido, Campagnoli apuntó contra el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli por sus críticas a Carrió, luego que señalara ayer que "es una exageración el pedido de juicio a Garavano".

”A veces las exageraciones son necesarias para ratificar el rumbo”, disparó, y agregó: "Para el PRO también era una exageración cuando Elisa Carrió decía que Cristina Kirchner se había robado miles de millones”.

Además, cargó contra la ex presidenta y defendió los pedidos de detención preventiva que pesan en su contra: "Cristina Kirchner debería estar presa porque acumuló muchas causas", y se refirió luego a los rumores de una posible candidatura de Elisa Carrió: "No se va a presentar a presidenta, ya dijo que apoya la reelección de Macri".