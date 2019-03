Elecciones 2019: Cecilia Pando confirmó su candidatura junto a Alfredo Olmedo

La polémica ultraderechista Cecilia Pando intentará nuevamente arribar a la política y será candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires en la lista del ultra conservador y mediático Alfredo Olmedo.

“Fue repentino, yo no tenía pensado trabajar en política. Se me presentó Alfredo Olmedo en mi casa de veraneo y me presentó la propuesta”, señaló Pando en una entrevista al programa Periodismo para periodistas, de Rosario, Santa Fe.

Pando contó: “Yo me quedé helada y obviamente, re agradecida, y no pude pensarlo mucho”. A la vez que destacó que se animó a estar con Olmedo porque “comparten muchas cosas”.

En ese marco, no ahorró en autoelogios y se definió: “Lo que me hace distinta es que yo no estoy contaminada por la política, no le debo nada a nadie, no vengo de esa corporación política que se defiende a sí misma”.

Además, calificó al líder de su espacio como “un hombre muy honesto y muy sincero que tiene muchas ganas de cambiar el país. Yo no estaría al lado de cualquier persona”, recalcó.

“No tengo compromisos con nadie, solo quiero transmitir lo que pienso aunque no sea políticamente correcto. No quiero estar en el Congreso para diluir mi mensaje, quiero estar para que la voz de la gente común sea escuchada. Muchas personas que no fueron escuchadas, ni siquiera por este Gobierno”, concluyó.