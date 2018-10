Alfredo Olmedo se siente discriminado por heterosexual

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional de ultra derecha Alfredo Olmedo volvió a disparar una ráfaga de comentarios homofóbicos y aseguró que "las leyes naturales de Dios hay que respetarlas".

"Necesitamos volver al servicio militar para los que no estudian ni trabajan", apuntó el salteño que tiene intenciones de ser presidente. Y afirmó que esa medida sería una "oportunidad" para los jóvenes, en contrapartida "con la ideología de género que están planteando ahora".

En esa misma línea, el legislador volvió a demostrar su homofobia en La Nación+ al sostener que "las leyes naturales de Dios hay que respetarlas como tales".

"No estoy en contra -de los homosexuales-, los respeto, pero no son el camino a seguir y menos que el Estado use dinero para hacer ese tipo de educación. Usted es libre, pero el Estado no debe inclinar la balanza hacia ningún lado", afirmó.

Y agregó: "Yo como heterosexual me siento discriminado. En la Ciudad de Buenos Aires están profundizando o sosteniendo la ideología de género".

Además, anticipó que de llegar increíblemente a la presidencia, no sólo impedirá el debate por la legalización del aborto, sino que sacaría el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.