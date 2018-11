Alfredo Olmedo cree que su accidente se trató de un "atentado"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego del choque automovilístico por el que el diputado salteño Alfredo Olmedo está imputado por homicidio culposo, su abogado, Rodrigo González, explicó cómo se dio la secuencia de los trágicos hechos y contó que cree que se trató de un “atentado”.

“Claramente fue un atentado. No conocemos la motivación del atentado, pero fue una maniobra absolutamente adrede del auto que manejaba Olmedo y ni siquiera en una oportunidad. No obstante de no haber logrado de que Olmedo pierda el control ante el primer impacto, vuelve a intentarlo”, sostuvo el letrado en diálogo con Radio Rivadavia.

De acuerdo al repaso de los hechos que hizo el abogado, el accidentetuvo lugar este lunes alrededor de la 1:30 mientras Olmedo estaba al volante cuando “un auto de repente aparece desde atrás, acelera, intenta chocarlo” y luego “vuelve a intentar chocarlo”. Fue entonces que “el diputado logra frenar, el auto sigue de largo, pega contra el guardarrail, vuelca, y uno de sus ocupantes fallece”.

Según contó, en el momento previo al accidente a Olmedo “le parece que lo están siguiendo”. “Él lo toma como un atentado”, remarcó, y afirmó que no hay explicación para las maniobras del otro auto porque “no habían tenido ningún altercado ni percance” antes de chocar.

González reveló que los ocupantes del auto que terminó destruido son bolivianos, incluido el conductor, que fue quien murió por las graves heridas. “Por lo que tenemos información no tienen documentos argentinos ninguno de ellos. El auto estaba lleno de alcohol”, aseguró.

“Esto se da justo en el momento en que Olmedo está lanzando su candidatura con un discurso diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Que le haya pasado esto es más que sugestivo”, advirtió, y sostuvo que ante esto Olmedo pidió “un control migratorio más estricto para que las personas que están acá estén en regla”.