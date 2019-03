Leuco sacado: hizo un editorial contra Tinelli, defenestró a Cristina y alabó a Macri

El conductor de Todo Noticias, el ultra oficialista Alfredo Leuco hizo un extenso editorial para responderle a su colega Marcelo Tinelli, luego de que dijera que la senadora Cristina Kirchner y el presidente, Mauricio Macri, "son lo mismo". Con elogios al jefe de Estado y críticas a la senadora, Leuco afirmó que no son lo mismo en una emisión que generó fuertes burlas en las redes.

"Cristina no es lo mismo que Macri, están a años luz. Ella no cree en la democracia y propone dinamitar la división de poderes con una reforma Constitucional que pone a los jueces al servicio del poder ejecutivo. Muchos sueñan con crear el ministerio de la venganza", afirmó Leuco.

Leuco elogió a Macri por "abrir el debate del aborto" y permitir a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "tener un programa de televisión con el impuesto de los Argentinos". El conductor macrista elogió la "ley de paridad de género".

Leuco apuntó contra Marcelo Tinelli: "Me parece muy bien que Tinelli y todos los ciudadanos critiquen la terrible situación actual. Hasta Susana Giménez y Mirtha Legrand hacen sus críticas y eso que son férreas votantes de Macri. Pero no se ajusta a la verdad, ni a la realidad decir que Cristina y Macri son lo mismo, hasta la propia Mirtha lo criticó, pero después dijo que daría la vida para que no vuelva el kirchnerismo"