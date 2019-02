Alfredo Casero en su peor momento: "Me hacen la vida imposible"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alfredo Casero reconoció que vive su peor momento y aseguró que todo se debe a que él es un luchador "contra la falta de libertad" y que los que se le oponen "actúan como nazis".

"Yo puedo decir que me merezco un país mejor y no me voy a quedar con los brazos cruzados, y en el momento en que tuve que putear me hicieron la vida imposible y ahora también me hacen la vida imposible", remarcó.

Así lo afirmó durante una entrevista en TN, donde aseguró que "si no pensás como ellos (el kirchnerismo) te destrozan de diferentes maneras, disfrazados de diferentes cosas".

"Me enojo con el Gobierno porque son pecho fríos"

"Empecé desde muy chico vendiendo en los trenes, laburé mucho, hice un montón de cosas y la gente piensa que uno fue artista toda la vida, pero yo era un trabajador. Puedo decir que me merezco un país mejor, no me voy a quedar con los brazos cruzados, y en el momento en que tuve que putear me hicieron la vida imposible como ahora también", se escudó.

Alfredo Casero diciendo en #ADosVoces que hay periodistas que operan todo el tiempo con mentiras, y dice "Sí sí, hay muchos operadores"

"Nadie me preguntó qué tuve que pasar en la década del '70 y el '80, cómo la viví con mi familia. Ya se da por entendido. 'Vos callate que no podés hablar', eso es lo que me dijo 678. Esa gente sigue pensando que no tenés derecho a hablar", agregó.

"Hay tipos que opinan y no saben ni las tablas. Son operadores escudados en el periodismo".