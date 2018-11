SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex comediante Alfredo Casero es reconocido en estos últimos tiempos por su férrea defensa al gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, parece que su militancia quedó en el pasado y le soltó la mano a Cambiemos con fuertes declaraciones.

Embed

"Tenemos adelante un Gobierno con el culo pesado y con el pecho frío, que le importa un carajo y han abandonado a toda la gente que le puso el pecho", expresó el actor, quien sorprendió a toda la mesa de LN+.

Y continuó, imparable: "No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas los que no somos boludos. De que ni se muevan, que no hagan nada, que no expliquen nada".

"Ustedes hablan como si no conocieran un periodista que se diera vuelta"

El periodista ultraoficialista Pablo Sirvén se sorprendió por los dichos del ex comediante y no ocultó su curiosidad por las críticas al Gobierno: "Ustedes hablan como si no conocieran un periodista que se diera vuelta. Yo no me doy vuelta, a mi nadie me paga para venir a decir esto".

Embed

"Al Gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, y te puede pasar que te ponen una pistola en la cabeza y les importa un carajo. Nosotros no votamos las cosas que estamos viendo", afirmó.

En cuanto a su famosa referencia del flan, el comediante se indignó porque desde el Gobierno no entendieron la metáfora: "Me chupa un huevo que me hayan tomado como bandera por eso porque el hecho de que haya aparecido el Presidente comiendo flan o cantando 'queremos flan', es que no entendieron siquiera cual era la parábola, que es trágica, y no es graciosa".

"De lo que me tienen que dar no me dan nada. Yo vengo dándole, desde que esto empezó, vengo dando, poniendo y dando", concluyó, decepcionado.