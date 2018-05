El actor oficialista Alfredo Casero volvió a causar polémica. Esta vez fue en un video en vivo que grabó desde la camilla donde está internado en una clínica, en el que cuestionó a los actores opositores que convocaron a la movilización que se realizará el 25 de mayo en rechazo al regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país.

“Hola, mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que sí estamos en peligro, por el FMI, por cualquier cosa. Por un gran terremoto vivimos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma de constante traba, de malograr lo poco que se puede hacer”, comenzó, en referencia a a la convocatoria de Actores Argentinos.

En este sentido, Casero, abierto defensor del gobierno de Macri, apuntó: “No tenemos posibilidad de ser diferentes ni de cambiar absolutamente nada”, mientras que, en referencia a la medida de fuerza y posterior represión que sufrieron los Metrodelegados “no me importa nada porque ya se sabe cómo se manejan estas personas”, sostuvo.

“Es una pena que muchos de los actores salgan a decir que la Argentina está en peligro. Muchos que nunca más me voy a olvidar porque señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran K en un momento donde no se podía hablar”, resaltó, al respecto de colegas con los que mantuvo diferencias durante el gobierno anterior.

En esa línea, recargó contra la gestión kirchnerista y sostuvo que “estamos en peligro, pero no por el FMI” sino porque “deberían devolver absolutamente el dinero que robaron”. “Están destruyendo la única esperanza que tenemos, están haciendo un daño muy profundo y nosotros no nos olvidamos, y cada vez les vemos más las piolas”, cerró el actor.

Entre las principales figuras que se pronunciaron contra el FMI y que convocaron a la movilización de este viernes, se destacan Pablo Echarri, Paola Barrientos, Cristina Banegas y Juan Palomino, entre otros.

Embed Pablo Echarri - El #25deMayo a las 13 hs todos al Obelisco - Con el FMI #LaPatriaEstaEnPeligro pic.twitter.com/3nAalQ9Rc2 — Asoc.Arg. de ACTORES (@actoresprensa) 18 de mayo de 2018

