Alfredo Casero apuntó contra Tinelli por su posible candidatura a Presidente

El humorista Alfredo Casero brindó una entrevista exclusiva a Infobae en donde habló de la actualidad, del caso de los cuadernos, del feminismo y hasta de una posible candidatura a presidente de Marcelo Tinelli.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el conductor de Showmatch se convierta en primer mandatario, Casero fue contundente: "Titanes en el ring. Está preparado para eso. Todos los negocios que yo le conozco a Tinelli no le han ido bien. No me parece que sea un presidente. Ahora, si siguen pensando que el pueblo es boludo y va a votar personas porque le dicen que está bien. Si en realidad fuera tan bueno en los negocios, a la edad que tiene ya no trabajaría".

Los fuertes dichos se suman a las desafortunadas declaraciones que tuvo días atrás en contra de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de los organismos de Derechos Humanos.

En diálogo con Fantino, Casero puso en duda la veracidad de los nietos recuperados: "Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en la que hablan no es la de un organismo de Derechos Humanos. Están haciendo política".

