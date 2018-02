La actriz Graciela Alfano se metió de lleno en el debate sobre el feminismo en la actualidad y a pesar de que se consideró “fémina”, criticó que “los hombres están aterrados no te dicen ni mu, miran para otro lado para que no los metan presos”.

En una entrevista en el ciclo radial “Falta de Respeto” con Fernando Prensa, la vedette aclaró: “Yo siempre he sido una ‘fémina’ por lo tanto voy a defender mi sexo, si no sería una tarada. Uno ve esos dramas reales de mujeres a las que matan, las prenden fuego. Cosas que nos hacen decir ‘por favor evolucionemos, que haya una ley que nos defienda de verdad’".

En esa línea, apuntó que que "no hay que irse de tema porque pierden seriedad los casos dramáticos" y cuestionó que "no puede ser que en la calle te digan un piropo y es violencia de género o ‘me estás acosando'”.

“La esencia del hombre y la mujer es justamente ‘me pongo divina’, el varón me dice algo y, aunque no salga con ese señor, me encanta el piropo. Los hombres están aterrados, no te dicen ni mu, miran para otro lado para que no los metan presos. Entonces, nos estamos yendo para el otro lado”, arremetió Alfano aunque intentó separar que "cuando la mujer se siente violentada, cuando no puede defender ni responder al abuso, ese es otro lado".

"No banalicemos el tema”, exigió.

Asimismo, la vedette opinó sobre las denuncias de acoso que tomaron relevancia en las últimas semanas en el mundo des espectáculo y confesó una situación personal que le pasó en su juventud: "Yo estaba en televisión y había un alto jerarca del canal me mandaba mensajes porno y hasta revistas porno en sobre cerrado. Yo tenía 19 años, era medio tarada, no como las chicas de ahora. Me escondía cada vez que lo veía, tampoco lo enfrentaba porque tenía miedo que me echen si le decía algo y perder mi trabajo. Con el consejo de mi familia, lo enfrenté con respeto, bien, y le hice entender que me ponía mal. Salió todo bien y quedamos amigos. Hay que hablar esas cosas”.

A su vez, apuntó: “También está el caso de señoritas que han hecho grandes carreras dejándose acosar, o acosando ellas. Esto lo sabemos, conocemos todos”. “Justamente, en un teatro, había un gran productor que tenía largas colas de mujeres desnudas en la puerta a ver quien elegía”, agregó.

“El respeto que te tenés a vos misma, es el que te va a tener el otro”, sentenció.

Por último, reflexionó: “Vamos a tener que redefinir qué es feminismo, qué es ser femenino, qué es el feminista. Lo que tenemos que pensar es que cuando criamos varones qué relación han tenido con esa madre para tener ese odio hacia la mujer y esa falta de respeto. Hablo de criminalidad, que quede claro. Esos varones, también, ven cómo ha tratado el padre a la madre".

Al preguntarle si hay mujeres que pueden criar hijos machistas, sentenció: “Por supuesto. Hay madres machistas… es como que preparan a sus hijos para la falta de respeto. Todavía hay mucha falocracia".