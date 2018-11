SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El mediático Alexander Caniggia, hijo del astro del fútbol Claudio "Pájaro" Caniggia, se filmó mientras insultaba a una agente de tránsito de la Capital Federal. Por medio de la red social Twitter, el secretario de transporte, Juan José Méndez.

"Esta gorda, hija de puta no me dejó pasar porque hay un corte allá. Debe ganar, no sé cuánto le deben pagar a esta muerta de hambre", insultó el hijo de Caniggia y Mariana Nannis en su cuenta de Instagram.

El video fue publicado por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y en una de las respuestas al posteo del conductor de Los ángeles de la mañana fue del secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires quien informó que denunció a Caniggia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

"Repudiamos la agresión y denunciamos ante el INADI este hecho. Los agentes de tránsito son esenciales para asistir al vecino cuando se mueven por la ciudad. En este caso, nuestra agente trabaja con compromiso e idoneidad en el entorno de la obra del Paseo del Bajo", afirmó Méndez.

"Hoy estamos con ella para bancarla en su tarea…estos actos de violencia son inadmisibles", agregó el funcionario porteño.