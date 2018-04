Todos recuerdan al dragón violeta más querido: Spyro es un clásico de los videojuegos, y desde su lanzamiento hace 20 años supo conquistar los corazones de todos los gamers. Luego de un mes de intensos rumores, finalmente Activision confirmó la remasterización de Spyro The Dragon a través de una trilogía que estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One.

El relanzamiento llevará el nombre de Spyro: Reignited Trilogy e incluirá los tres primeros títulos de la saga: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon. Para disfrutarlo habrá que esperar hasta el 21 de septiembre, y tendrá un costo de 39.99 dólares.

En esta nueva versión, los juegos contarán con gráficos renovados, un sistema de iluminación totalmente nuevo, controles actualizados y escenarios mejorados. También habrá un sistema de cámara más fluido, una reimaginación de la banda sonora original de Stewart Copeland, el baterista de The Police, y enemigos rediseñados para “añadir un atractivo adicional”.

Para aumentar aún más las expectativas, Activision compartió un trailer que muestra algunos avances de lo que se viene, junto a una comparación en la que se puede ver un poco de cómo cambiaron el modo de juego y los gráficos.

