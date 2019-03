El conductor de televisión Alejandro Fantinoapuntó contra el periodista de Clarín Daniel Santoro a quien acusó de presentarle a Marcelo D´Alessio, procesado por extorsionar al productor agropecuario Pedro Etchebest en el marco de la causa de los supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Cuando el señor DEA, el señor Estados Unidos, el súper agente 86, vos me lo presentás, yo digo si vos lo conocés evidentemente... no me vas a presentar a culquier tipo...vos le creíste al tipo", afirmó Fantino.

A su turno, Santoro se defiende y manifiesta que a D´Alessio se lo presentó un periodista de policiales que prefirió no nombrar porque "esto es como un mancha venenosa".

"Fui engañado, uso mi nombre y mi confianza. Tuve con él relaciones estrictamente periodísticas", afirmó Santoro.