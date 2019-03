Fantino criticó a los medios y su tratamiento por la enfermedad de Florencia Kirchner

El conductor de “Animales Sueltos”, Alejandro Fantinohabló acerca del tratamiento que le dieron los medios al viaje de la ex Presidenta Cristina Kirchner y su hija Florencia, tras conocerse su estado de salud.

Frente a la mesa de panelistas de su programa, entre los que se encontraba Fernando Carnota, reflexionó. “Es una mirada muy personal pero a mí me dio un poco de impresión el nivel de odio de como se trató el viaje de hoy. Hay mucha bronca, mas allá de que tenga una causa abierta, ni siquiera se espera ver como sigue y especulan que es porque no tiene fueros, la verdad yo me quedé con cierto estupor”.

Quien acompañó a su discurso fue la periodista Romina Manguel “Realmente me causó repulsión. Y las respuestas que recibió como “Vos te lo buscaste, esto se lo generaste vos, es decir la culpan a ella del estado de salud de su hija es tremendo” señalo la periodista.