Alejandro Dolina: "El país no resiste otro turno de Cambiemos"

El escritor Alejandro Dolina destrozó al macrismo y consideró que de cara a 2019 la unidad "tiene que ser la mayor posible" porque "lo que hay en frente es muy feo".

En declaraciones a Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Dolina aseguró que durante el macrismo "se vieron cuáles son las consecuencias de haber ingresado en una economía de mercado en un país al que le conviene bastante poco" y consideró que "el país no resiste otro turno de Cambiemos".

El actor estimó que "la verdad llegó, pero no parece habernos hecho tanto efecto como debiera". Y estimó: "Ojalá en algún momento el discurso de los medios tenga un límite. Por ahora, si es que lo tiene, no parece estar a la vista".

"Lamentablemente, en el momento que vivimos, el único optimismo que nos asiste es que los errores de ellos sean tantos, hasta que la gente se de cuenta", sostuvo el también conductor radial.

En esa línea, afirmó que "hay que acompañar también con una fuerte autocrítica", aunque señaló no estar tan seguro de esa afirmación "porque cuanto más fuerte sea la autocrítica se corre más el riesgo de que sea una crítica del otro y eso suele ser peligroso cuando uno tiene deseos de unir fuerzas".

Sobre la unidad del campo popular, Dolina resaltó que "tiene que ser la mayor posible, aún cuando se nos imponga una dieta de sapos", ya que las elecciones "se ganan con números".

Y también lanzó un particular elogio sobre la ex presidenta Cristina Kirchner: "Los problemas políticos de Cristina no provienen de su falta de inteligencia, sino acaso del exceso de la misma. Yo creo que la gente no escucha esas cosas y se le hace mucho más sencillo pensar que se afanó toda la guita".