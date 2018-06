El ex intendente de San Miguel y Cara Pintada, Aldo Rico, se cruzó en el programa del animador oficialista Mariano Iúdica con uno de los panelistas que le recordó cuando en Semana Santa de 1987 se levantó contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

El periodista Mauro Federico, le recordó su pasado en las fuerzas del Ejército y le consultó: “Usted que siendo militar en actividad se alzó contra un gobierno democrático, ¿cuál cree que tiene que ser el rol de las fuerzas armadas en un gobierno democrático?”.

“No me alcé contra ningún gobierno y no me juzgaron por eso”, replicó rápidamente Rico con un tono muy molesto. “Semana Santa de 1987”, le recordó Federico mientras el ex coronel le exigía que se identifique: “¿Quién sos vos? Dejame hablar”.

Asimismo, manifestó que “la misión de las fuerzas armadas en un gobierno democrático es hacer lo que sea necesario para garantizar la supremacía del Estado nacional al cual sirven”.

No conforme, el panelista le repreguntó: “¿Proteger al país de qué? ¿Hay algún conflicto externo?”. Pero a Rico no le cayó bien la insistencia y sentenció que “es ociosa la discusión”.

Antes de cortar el teléfono, el ex jefe comunal retó en vivo a Iúdica y le exigió que “¡controle su programa, por favor!”