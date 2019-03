Por qué Nisman es tendencia en redes el día de la muerte de Jaitt

Con más de 40 mil menciones, el fiscal Alberto Nisman se convirtió en tendencia en la red social Twitter luego de que la mediática Natacha Jaitt haya sido encontrada sin vida en un salón de fiestas.

El motivo es, en parte, que la cronista de Radio Mitre Mercedes Ninci presuntamente había escrito en Twitter que a la modelo la iban "a descartar como a Nisman".

El mensaje fue recordado junto a otras frases que Jaitt había publicado en Twitter luego de involucrarse en el caso de pedofilia en Independiente.

En aquellos meses, Jaitt llegó a advertir que "no se iba a suicidar, "no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI".