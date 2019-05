El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández cruzó a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, luego de que la Corte Suprema frenara el inicio del juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, por falta de revisión de los expedientes y las pruebas. El ex funcionario le recordó a Alonso que ocupa la OA sin ser abogada.

"En una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida. Esperamos que el Tribunal Oral INICIE el juicio la semana próxima porque NO hay fundamento para que no lo haga #ObraPública", escribió la imputada Laura Alonso.

Embed Para @lauritalonso es “escandaloso” que la Corte pida un expediente por un recurso de queja.Habla así porque no es abogada y desconoce el derecho. Ignorancia pura. Ahora, si puedo unir a casi toda la Corte detrás de una decisión, unir a la oposición va a resultar una pavada https://t.co/7blpTNOWM9 — Alberto Fernández (@alferdez) 15 de mayo de 2019

"Para @lauritalonso es “escandaloso” que la Corte pida un expediente por un recurso de queja.Habla así porque no es abogada y desconoce el derecho. Ignorancia pura. Ahora, si puedo unir a casi toda la Corte detrás de una decisión, unir a la oposición va a resultar una pavada", le respondió Alberto Fernández.

Con excepción de Carlos Rosenkrantz, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton tomaron nota de los reclamos de Cristina Kirchner y solicitaron el martes el cuerpo principal de la causa "Vialidad" al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis, atendiendo a una serie de reclamos procesales de Cristina Kirchner y otros imputados