El ex jefe de Gabinete sostuvo que "el camino del medio no existe" y afirmó que en el peronismo "Cristina acumula muchos más votos".

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex jefe de Gabinete de las presidencias kirchneristas Alberto Fernández hizo su análisis respecto a las elecciones 2019 y pronosticó una “lista única” entre los y las candidatas del peronismo. En este sentido, consideró que “el camino del medio no existe”, y que la ex presidenta Cristina Kirchner “acumula muchos más votos” que Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

Consultado por el periodista Roberto Navarro por El Destape Radio sobre si es posible que haya “unidad” del peronismo en las elecciones, sostuvo: “No estoy seguro de que vaya a haber una lista única, un candidato único. De lo que estoy seguro es que, finalmente, cada uno competirá bajo el mismo paraguas, porque no hay alternativa. La Argentina de hoy está muy polarizada y no hay espacio para terceras fuerzas”.

“En el peronismo de hoy hay dos candidatos que acumulan votos, una mucho más que otro: si las elecciones fueran hoy, Cristina acumula entre 30 y 35 puntos, y Sergio Massa, entre 7 y 10 puntos. El resto son candidatos que aparecen si alguno de ellos dos no aparecen”, afirmó el ex funcionario.

Embed

Sin embargo, pronosticó que “seguramente habrá unas PASO donde compitan y cada uno vaya por su lado”, aunque aclaró: “Lo que no creo es que se vayan a otro lado, porque el camino del medio no existe. El camino del medio es una ilusión óptica”.

“Estoy casi seguro de que todos van a terminar en el mismo espacio, pero porque no hay dónde ir. La pregunta es: todos ellos, Massa, Pichetto, Urtubey, ¿van a querer ir a unas PASO para que entre todos juntos saquen siete u ocho puntos? Nadie quiere eso. Eso es lo mismo que poner la cabeza en la guillotina”, cuestionó.

En esa línea, consideró que “si Cristina está en el escenario como candidata, la diferencia de ella con el resto es muy grande, pero si no es candidata, tiende a igualarse”, por lo que vaticinó que tal vez sector peronista contrario al kirchnerismo “lo que está buscando es tratar de juntar y acumular la mayor cantidad de fuerza para acordar las condiciones de unas PASO”.

LEÉ MÁS: PARA FRENAR EL DÓLAR, EL GOBIERNO ENDEUDÓ AL PAÍS POR MÁS DE $100 MIL MILLONES CON UNA TASA DEL 50%