Alberto Fernández, sobre los cuadernos: "Cristina no estaba involucrada en ese tipo de manejos"

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández estuvo en Comodoro Py y fue sorprendido por los periodista que hacían guardia en el lugar. Las preguntas giraban en torno a las causas que pasaron en los últimos días, por lo que tuvo que aclarar que su visita nada tenía que ver con la temática judicial.

"Vine a hablar con dos jueces con los que estoy trabajando en la facultad y que les vine a preguntar como seguíamos", explicó entre sonrisas hacia la prensa que lo atosigaba a preguntas.

Y, aunque su paso por el edificio no estaba en línea con las preguntas, afirmó: "Ojala que se sepa la verdad, que se sepa quienes son los responsables y que se hagan cargo"

"Siempre digo que me da la impresión que Cristina no estaba involucrada en estas cosas, que no participaba de este tipo de manejos. Lo mismo que Néstor", aseguró.

Como las preguntas por su visita no cesaban a pesar de su explicaciones terminó con una broma a los noteros: "No lo tomen a mal, ustedes están un poco locos, vine por un tema de la facultad".