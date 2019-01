Alberto Fernández: "La herencia que dejará Macri será tremenda"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que Cristina Kirchner está abierta a dirimir candidaturas en una PASO y negó que haya límites para la construcción de la unidad del peronismo.

En diálogo con El Destape Radio, el exfuncionario aseguró que Mauricio “Macri ha explotado el anti peronismo todo lo que pudo y eso le ha rendido" porque "la condición de anti peronista es hereditaria”.

Fernández pronosticó, en Navarro 2019, que este año será difícil en materia económica porque "en marzo habrá una nueva presión sobre el dólar" y el Presidente "no tiene cómo cambiar lo que él mismo se ha infligido”. Por eso, “la herencia que dejará Macri será tremenda”.

En ese contexto, la unidad del peronismo aparece como central para las elecciones. “Sí Cristina no tuviese autocrítica no me hubiera llamado a mí para hablar" pero "Cristina no pone límites” y planteó como "una opción ir a una PASO con (Sergio) Massa" porque "para ella no hay límite".

Dentro de las figuras del llamado "peronismo dialoguista", que lo tienen a Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, para Fernández "el único que puede sumar en la unidad es Sergio Massa".

