Alberto Fernández explicó cómo fue la agresión que sufrió en un restaurante

Durante una cena en Puerto Maderos, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernánfez, fue agredido por un comensal en el restaurante La Cabaña. El episodio terminó con la ambulancia asistiendo al agresor ya que se golpeó con el marco de la puerta. Al respecto, el ex funcionario explicó los detalles del hecho e intentó minimizar la situación.

En una entrevista con Eduardo Feinmann por La Red, Fernández relató: "Hace mucho que usted me conoce, usted cree que le pegaría a alguien en la calle?. Lo que pasó ayer es que estaba terminando de cenar en La cabaña un señor me gritó que era ladrón, que defendía a la chorra, le dije que la termine, siguió, me invitó a pelear y cuando me levante, el señor me empujo, se tiró al piso y empezó a decir que le pegué".

"El señor estaba tomado y se golpeó contra el marco de la puerta. Llamamos a la ambulancia, y lo llevaron al Hospital, Prefectura me decía que vieron lo que pasó, que se cayó y listo", indicó el ex funcionario.

Y sostuvo: “Me encanta que investiguen y este señor se haga cargo de lo que hizo. Esto está filmado, que lo muestren. Un provocador, borracha".

Para finalizar, Fernández aclaró: "No hay denuncias contra mí, yo defiendo el estado de derecho y no soy chorro".