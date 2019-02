Alberto Fernández destrozó al macrista Lopérfido y le hizo pasar un papelón

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández hizo pasar un papelón al ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, quien intentó atacar al ex presidente de Uruguay José Mujica, pero cometió un error catastrófico.

“Que catástrofe moral es el gobierno uruguayo apoyando la dictadura de Maduro! Pensar que algunos decían que Mujica era distinto a CFK, Chávez y todo ese grupete. Porque se hacía el simpático. Se cansaron de hacer negocios con Maduro y ahora están pagando. Pena”, escribió el ex funcionario porteño en su cuenta de Twitter.

Embed Por favor. Necesito que me expliquen cómo hizo Loperfido para hacerle creer a muchos que era un “intelectual progresista”. Cada vez que habla exhibe su profunda estupidez. Asombroso. pic.twitter.com/EEAYYbXHao — Alberto Fernández (@alferdez) 1 de febrero de 2019

El error es que Mujica dejó de ser presidente de Uruguay en 2015 cuando entregó el mando a Tabaré Vazquez.

"Por favor. Necesito que me expliquen cómo hizo Loperfido para hacerle creer a muchos que era un “intelectual progresista”. Cada vez que habla exhibe su profunda estupidez. Asombroso", le respondió Alfredo Fernández a Lopérfido, conocido por haber negado la cifra de los desaparecidos de la última dictadura militar.