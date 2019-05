El diputado nacional Máximo Kirchner afirmó que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández "es el candidato que nos da la posibilidad de construir una argentina diferente" y pidió salir a militar para que la Argentina sea gobernada para beneficiar al pueblo. Durante el acto en el encuentro “Unidos Podemos” realizado en el club Atlético Ferrocarril Oeste, el dirigente pidió a los medios de comunicación que hagan una autocrítica sobre su apoyo a Mauricio Macri.

"Recuerdo el 25 de mayo del 2003 y recuerdo como se encontró el país y como se lo defendió en esos días que era muy complejo hacerlo. No puedo dejar de pensar en todos aquellos que acompañaron y en quien fuera el jefe de gabinete durante los cuatro años del gobierno de Néstor que es Alberto Fernández y es nuestro Candidato y tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre para tener una posibilidad de construir una Argentina diferente”, afirmó Máximo.

El diputado pidió que los medios de comunicación se sumen al debate acerca del futuro de la Argentina y les reclamó que hagan una autocrítica acerca del apoyo que le dieron a Mauricio Macri en las elecciones de 2015.

Acerca de la decisión de Cristina Kirchner, Máximo sostuvo: "No vengo hacerles elogios a Cristina pero nobleza obliga, en una Argentina que muchas veces uno ve que son capaces de irse a las trompadas en la fila de un restaurant porque uno se le quiere adelantar al otro, o que somos capuces de discutir durante horas sobre quien entra antes o después al cine, o que es capaz por pelearse por un asiento en el colectivo; que una mujer pudiendo volviendo a ser presidenta con mucho apoyo popular deje el lugar par que otro compañero encabece la fórmula la verdad es que no es sólo un ejemplo para la política sino para todos aquellos que viven reclamando actitudes de los demás y no están dispuestos a darlas”.

"La situación que vive Argentina es altamente compleja y poco han ayudado los grandes medios de comunicación que también deberían ser convocados a un acuerdo por la patria. No pueden estar más afuera los medios si se busca un acuerdo en Argentina porque si no te bombardean de afuera sino les das lo que queres. Que vengan y sienten a discutir en la mesa y den la cara a la luz de lo que es una democracia abierta plural y participativa que es la que queremos todos los argentinos”, manifestó.

Máximo alertó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá hacerse cargo de las condiciones en que prestaron el dinero de la deuda externa a la Argentina sabiendo de la crisis económica que atraviesa el país.

"Si el Fondo Monetaria le presta a la Argentina a sabiendas del problema económico que tiene la Argentina y los problemas que va a tener para devolverla, entonces el FMI va a tener que hacerse responsable de cómo prestaron la plata y en qué condiciones lo hicieron", sostuvo el legislador.