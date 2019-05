El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno atacó al precandidato a presidente Alberto Fernández tras el anuncio de su postulación. El ex funcionario además pidió una interna dentro del PJ para definir quién será el candidato definitivo del peronismo.

"No quiero que gane Alberto, porque no es un presidente de peronista", atacó Moreno desde el canal Crónica TV, donde además pidió al presidente del Partido Justicialista (PJ) José Luis Gioja, que no influya en la interna.

"Alberto fue el que pedía en los actos que no se cante la marcha peronista", afirmó Moreno que después se peleó con una periodista que quería hacerle una pregunta, pero no la dejaba.

"La fórmula de la Unidad es la que salga de las PASO. La unidad es que no pase lo que hizo Unidad Ciudadana en las PASO del 2017 cuando hubo tres peronismos y llevó a ganar a Bullrich", afirmó Moreno.

El también precandidato a Presidente además pidió un intercambio televisado entre los postulante: "En el debate lo voy a decir ´Alberto tu problema es que no sos peronista´".