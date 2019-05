La noticia del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández, acompañado por Cristina Kirchner,sorprendió al peronismo y comenzó rápidamente un reacomodamiento y opiniones de todo tipo, tanto en la oposición como en el oficialismo.

El video, de 12 minutos de duración y en el CFK reveló que le pidió a su ex jefe de gabinete que encabece la fórmula, generó casi inmediatamente el acompañamiento de gran parte del arco opositor. Dos (ex) precandidatos anunciaron que bajaban sus aspiraciones presidenciales: los diputados Felipe Solá y Agustín Rossi. El ex gobernador Daniel Scioli, quien se anotó para la carrera a la Casa Rosada, pidió tra el anuncio ir "a una gran PASO" y agregó, sobre la decisión de la ex mandataria:"Tomó una definición, como cada uno de nosotros iremos tomando decisiones para darle a la sociedad una salida y una alternancia" .

Embed

Repercusiones en el peronismo alternativo

Del lado de Alternativa Federal, los tres candidatos ratificaron por ahora sus candidaturas, aunque con matices. El salteño Juan Manuel Urtubey enmarcó al anunció como una fórmula del "pasado", como suele mencionar al kirchnerismo, y ratificó su pertenencia al espacio que busca conformar una tercera vía al macrismo y al kirchnerismo.

Embed Unos y otros nos han dejado como estamos: mal, muy mal. La única fórmula que necesita la Argentina es dejar atrás el pasado, es devolvernos un presente, es construir futuro y no prometerlo. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 18 de mayo de 2019

En una línea similar se plantaron en el espacio de Roberto Lavagna. Allegados al ex ministro de Economía dijeron a El Destape que "esto ratifica el importantísimo lugar que tiene un centro progresista, opuesto a ambos extremos de la grieta".

Massa fue el primero en expresarse. El tigrense salió a decir que es "más candidato a presidente que ayer" y al mismo tiempo expresó su "respeto" por Alberto Fernández, que fuera su jefe de campaña en 2015. "La etapa que viene necesitará mucho diálogo y me encontrarán ese camino", dijo en Radio Mitre, dejando una puerta abierta.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que muchos gobernadores salieron inmediatamente a saludar al flamante candidato, incluso varios que participaron del nacimiento de Alternativa Federal. Entre ellos, Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Lucía Corpacci (Catamarca).

Qué dijeron en el Gobierno

Las primeras reacciones públicas en el Gobierno pasaron por una exagerada indignación y hasta la comparación con el inicio de la dictadura militar. En privado, voceros oficiales pasaron por menospreciar el rol de Alberto Fernández como candidato.

"Alberto no tiene un voto. No imagino a los gobernadores del PJ trabajando para que sea Presidente. Es más una señal de debilidad que de apertura", evaluaron en Casa Rosada. Y agregaron que la jugada de Cristina de ir como candidata a vice es "rara" y hasta consideraron que el anuncio fue "muy anticipado para ser definitorio".