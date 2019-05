La jugada de Cristina hoy tiene sabor a final del juego.

La mayoría de los gobernadores se suman a la fórmula Fernández- Fernández.

Sin gobernadores no hay Alternativa Federal.

Alberto le vació el espacio a Massa y Lavagna en 24 hs. Creo que tiene muchísimas oportunidades de ser el próximo Presidente

Hablé con Alberto. Ya algo publiqué. Me habló de su equipo económico: Cecilia Todesca, Matias Kulfas, Guillermo Nielsen, Emanuel Agis, Augusto Costa. Un mix de Albertistas y cristinistas.

Alberto dice también que quiere a Axel en la Provincia. Y todo indica que Máximo será el primer candidato.

Pero eso no indica que Cristina vaya a condicionar a Alberto. Habla de la situación de hoy. El presidente será Alberto Fernández. Y mandará él.

No puedo dejar de mencionar que los argentinos querían a votar a Cristina y no podrán. Que las encuestas la daban ganadora y no será candidata. Que Ni Lula ni Cristina han podido ser presidentes a pesar de que sus pueblos los querían.

Pero sé que la política es el arte de lo posible.

Y que Alberto es un tipo brillante que quizá tenga hoy más espacio para maniobrar y que puede ser una gran presidente.

Algunas cosas que sé de Alberto. Fue el mejor jefe de Gabinete de la democracia. En las discusiones mientras fue ministro siempre estaba a la izquierda de todos. Yo estaba en su oficina el día que se firmó la fusión Cablevisión y Multicanal y me dijo: "Esto es un error, le estamos dando demasiado poder a Clarín".

Es sincero y directo. No es hipócrita. Criticó a Cristina en las cosas que discrepaba. Pero jamás se prendió en la persecución y enfrentó a Clarín en la persecución.

El ataque que sufrió de los medios de derecha ayer y hoy habla bien de él. Lo van a atacar, lo van a denunciar, van a publicar noticias falsas. Saben que no es Macri, saben que va a defender los intereses del pueblo. La prioridad hoy es sacar a la derecha y creo que Alberto es la mejor opción. Creo que él va a gobernar a favor de los trabajadores.

Al igual que a Cristina van a tratar que no gane. Si gana van a tratar de condicionarlo. Y si no lo pueden condicionar tratarán de voltearlo. Él dispondrá de una coalición más fuerte para soportar el embate.

Yo no soy neutral. El Destape no es neutral. Si atacan a Alberto con operaciones y mentiras estaremos ahí para desarticularlas.