La ex presidenta Cristina Kirchner anunció que no se postulará para un nuevo mandato, pero acompañará como postulante a vice a su ex jefe de gabinete Alberto Fernández. La mandataria esbozó que el país necesita una coalición amplia para gobernar ante los desafíos que se presentarán por la herencia que dejará Mauricio Macri.

La decisión de la hoy senadora sorprendió a todos y recuerda a una anécdota que contó en su último libro, Sinceramente, al cual presentó en la Feria del Libro hace dos semanas.

En su autobiografía, CFK cuenta el momento en el cual el por entonces gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli le pidió que vaya encabezando la lista de diputados nacionales por la Provincia, como forma de generar una propuesta potente de cara a los comicios que finalmente ganaría Mauricio Macri.

Cristina se negó a hacerlo y cuenta los motivos que le dio a Scioli en ese momento: "Le dije: 'No, Daniel. Nos van a atacar diciendo que yo quiero los fueros o, peor todavía, que voy a ser tu comisaria política desde la Cámara de Diputados".

"Hoy, a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto: ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada? ¿No me habré equivocado en decirle No a Daniel? ¡Qué se yo!".