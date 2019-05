Benito Cerati apoyó la candidatura de Alberto y recordó la opinión de padre sobre Cristina

El músico Benito Cerati publicó un mensaje de apoyo a la fórmula Alberto Fernández Presidente y Cristina Kirchner vicepresidenta. El hijo de Gustavo Cerati además aclaró que su padre había elogiado a la senadora de Unidad Ciudadana y manifestó que se ríe cuando dicen que “Cristina es la más corrupta”.

"La formula FF me devolvio las ganas de coger, quien se prende", escribió en su cuenta de Twitter, donde recibió una catarata de adhesiones.

Luego el joven apuntó contra los detractores de Cristina Kirchner, quien la acusan de ser la persona más corrupta de la Argentina que es gobernada por Mauricio Macri.

Embed Cuando dicen “cristina es la mas corrupta” disculpen pero yo no puedo evitar REÍRME. Asumió uno infinitamente peor, con procesamientos previos (que vienen de familia), las pruebas están. Solo que, claro, tienen todo de su lado y salen impunes. — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 18 de mayo de 2019

Acerca de las declaraciones de su padre, Gustavo Cerati: "No, mi viejo no odiaba a la “yegua”. Se agarran de esa entrevista que le hizo esa conserva de Colombia corriéndolo con el temita de cuba y la perpetuación en el poder cuando el todo lo q dijo fue “me parece bien que sea una mujer y me parece q estamos MEJOR QUE ANTES”.