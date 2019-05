Archivo: el recital de Spinetta y el saludo a Alberto Fernández

Un emotivo archivo se comenzó a viralizar desde el sábado, luego de que se supiera que Alberto Fernández será candidato a Presiente por la unidad.

Se trata de la visita de Luis Alberto Spinetta a la Casa Rosada en el año 2005, cuando realizó un show en el salón blanco. Allí, el entonces Jefe de Gabinete le entregó un reconocimiento al artista y le dedicó una bellas palabras.

Flaco alberto

Acto seguido, "El Flaco" levantó su estatuilla y exclamó: "Esto no es un Oscar, es un Néstor". Y agregó: "Siempre en mi corazón y además Alberto, que Dios no me ponga en la obligación de tener que tocar alguno de los temas que vos tocás y si me pone, canto ¡jajaja!"