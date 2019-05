El precandidato a presidente Alberto Fernández se refirió a la mala relación que en la actualidad mantiene con el Grupo Clarín y confió en que deje atrás el "periodismo de guerra" para ocuparse de hacer un periodismo verdadero.

"A mí me parece que lo que alguna vez Julio Blanck llamó 'Periodismo de guerra', es algo que en Clarín aún hoy se sigue practicando. Ellos no hablan con Cristina, hace mucho que no hablan conmigo porque desde que estoy cerca de Cristina se enojaron conmigo también", describió el exjefe de Gabinete, en diálogo con Página 12.

Y graficó: "A esta altura parecen esos japoneses que en una isla no se enteraron que la Segunda Guerra terminó. Y la verdad sería bueno que dejen de hacer periodismo de guerra y se ocupen de volver a hacer periodismo".

"Ellos ya que tienen esta condición de multimedio dominante tienen la doble obligación de no hacer una cosa así. Confío que poco a poco podamos ir limando asperezas no para que ellos escriban lo que nosotros queremos sino para que entiendan que la Argentina también necesita un cambio de ellos", reflexionó.