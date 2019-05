El actual gobernador de La Pampa, Carlos Verna, celebró la decisión de postular la candidatura de Alberto Fernández a Presidente y de Cristina Kirchner a vicepresidenta. Además, hizo un fuerte llamado para que haya una gran PASO peronista.

En declaraciones a la prensa, tras el contundente triunfo de Sergio Zilioto por más de 20 puntos, el actual mandatario pampeano pidió una gran PASO en donde "deberían estar todos los peronistas; los que no integren un frente nacional, que planteen un cambio democrático de este gobierno, están jugando para el gobierno".

"En primer lugar la noticia me sorprendió. Quien diga que no está sorprendido es un mentiroso. Creo que la ex presidenta mostró amplitud y fue una actitud que intenta cerrar la grieta porque Alberto Fernández es más propenso al diálogo que Cristina", afirmó Verna.

Acerca del apoyo al PJ como fórmula, Verna sostuvo: "Nosotros lo que tratamos es que se replique a nivel nacional lo que pasó en La Pampa ; que se haga un frente que agrupe a todos los que no están de acuerdo con el modelo neoconservador".

Hasta el momento, los gobernadores que han apoyado la fórmula Fernández-Fernández fueron Gerardo Zamora (Santiago del Estero) Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucia Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).