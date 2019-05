El estratega electoral del PRO Jaime Durán Barba analizó el reciente anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y volvió a tener actitudes provocativas con el electorado de la ex presidenta.

En una columna publicada en el diario Perfil, Durán Barba calificó al ex jefe de gabinete como un candidato "mediocre" que serviría a Macri para "ganar con facilidad". También, lo definió como un "testaferro" del poder de CFK.

Embed

Como si fuera poco, y sin prueba alguna, afirmó que ante un eventual triunfo de la fórmula "liberarán asesinos y motochorros, inventarán chicanas leguleyas para sobreseerla, crearán otro partido judicial prodelincuencial, cosa única en el mundo".

"Cristina es una candidata poderosa porque es líder de un importante porcentaje de argentinos que quiere una sociedad autoritaria en la que se protejan sus intereses. Se sienten inseguros con la democracia", afirmó, en referencia a los votantes K.

Y respecto de cómo puede funcionar la alquimia, hizo un particular análisis: para Durán Barba, la fórmula no le permite superar un eventual techo electoral, pero según él, baja el "piso", porque perdería votos desencantados: "Los pocos que lo veían bien porque insultaba ferozmente a Cristina, seguramente no irán con ella. No sube el techo. Varios seguidores de Cristina ven mal a Alberto, baja el piso".