Una fecha marcada en el calendario oficial del Ministerio del Interior como feriado generó muchas dudas respecto a si ese día se trabaja o no. El 24 de abril, la fecha que recuerda el genocidio Armenio, constituye un día no laborable, aunque no para todos.

Es que la decisión de tener el día libre en el trabajo o no dependerá del empleador, ya que no constituye un feriado nacional. En esa fecha se conmemora Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos por el Genocidio Armenio, perpetrado por el Imperio Otomano, en el que murieron casi un millón y medio de personas. En esa madrugada pero en 1915, cientos de miles de armenios fueron desalojados de sus casas y deportados para luego ser asesinados.

Argentina forma parte de un grupo de 20 países a nivel mundial que reconoce esos asesinatos como un genocidio, y que lo recuerda con un día no laborable. La ley que conmemora esta fecha fue sancionada en 2006 y en 2011 se le dio reconocimiento judicial.

Tal es así que para el próximo feriado habrá que esperar al primero de mayo. Por el Día Internacional del Trabajador, que es un feriado nacional inamovible, habrá feriado puente que irá desde el sábado 28 de abril hasta el martes 1.

