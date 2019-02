Ajuste, despidos y desfinanciamiento en el sector nuclear

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El gobierno nacional fusionó las empresas con participación estatal Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima (CONUAR) y Fabricación de Aleaciones Especiales Sociedad Anónima (FAE)bajo la excusa de bajar “costos fiscales”. La realidad es que se trata de un severo ajuste en el sector que a nivel país significará la eliminación de políticas de Estado tendientes a la producción de energía y el desarrollo científico. Además habrá 70 familias quedarán sin sustento por la decisión.

“Lo que ocurre hoy, ya lo viví en los noventa: se termina el desarrollo científico y planificador para sólo reducirse a tareas de mantenimiento y generación de combustible”, explicó a El Destape Javier Omar Sánchez, delegado de Conuar quien adelantó que desde las empresas afirmaron que los despidos serán 70 y se realizarán en diferentes plazos hasta abril.

El viernes 22 de febrero desde las 17 en el acceso al predio de la AFA de la autopista Ricchieri de Ezeiza, los trabajadores convocaron a una movilización y banderazo en defensa del sector nuclear.

“A fines de febrero van a despedir a 12 personas más. Sabemos que reactivar un plan nuclear lleva muchos años, por eso luchamos para evitar el desmantelamiento”, sostuvo Sánchez. Las firmas, que son propiedad de la familia Pérez Companc, alegan que hubo una caída de la producción por la paralización de la construcción de los generadores ATUCHA.

La energía nuclear puede tener entre otras tareas la fabricación de componentes de reactores nucleares, el desarrollo energético, la investigación y los estudios medicinales.

En contraste con el relato público de Cambiemos, la fusión de las empresas destruiría una herramienta para terminar con los corte de luz. En Argentina tenemos picos de demanda de electricidad que no podemos atenderlos por medio de las hidroeléctricas que dependen del caudal de agua, las renovables con el viento y el sol que no son almacenables. Las nucleares y las termoeléctrica (que queman gas, producto no renovable) pueden adaptarse a las demandas.

“Nosotros no solo reclamamos por nuestros puestos de trabajo, creemos que hay una estafa en las tarifas y un vaciamiento de los proyectos que llevaban a energía a precio accesible y al desarrollo tecnológico”, explicó Sánchez.

