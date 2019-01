Aída Ayala: "Soy inocente, pero no me voy a escudar en los fueros"

Tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de ratificar el pedido de prisión preventiva para la diputada de Cambiemos Aída Ayala por lavado de activos agravado durante su gestión como intendenta de la capital de Chaco, la funcionaria insistió que es inocente. En una entrevista exclusiva con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, habló por primera vez desde el fallo de la Justicia en su contra y afirmó que no usará sus fueros para defenderse.

“Sigo sosteniendo mi inocencia, pero no me voy a escudar en los fueros”, remarcó la diputada en diálogo con Crónica Anunciada, y sostuvo que ha “he decidido dar todas las explicaciones a la Justicia”.

En este sentido, cuestionó “que sigan insistiendo con la prisión preventiva por ser una persona rica” cuando tiene “una casa y un auto que están embargados”, y afirmó que junto a sus abogados han decidido “apelar” ya que esta decisión les parece “arbitraria”.

“Extraoficialmente sabemos que existe una pericia que fue encargada por la Justicia federal y que está próxima a ser ingresada al expediente, donde determina que no existe lavado”, aseguró la legisladora.

Además, indicó: “Presenté una nota cuando la jueza pidió el desafuero, diciendo que lógicamente no coincido y me declaro inocente, pero los fueros no me corresponden a mí sino al cuerpo, y el cuerpo tiene que definir. He liberado a mis pares de Cambiemos para que cada uno tome la decisión que tenga que tomar de acuerdo a su criterio”.

