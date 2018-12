SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la Cámara de Casación anulará el pedido de detención en su contra, la diputada de Cambiemos Aida Ayala afirmó que "no tiene energía" para evaluar la situación de la senadora Cristina Kirchner, quien también tiene un pedido de prisión preventiva.

"No tengo energía para pensar el caso de Cristina Kirchner. Sé lo que me tocó vivir y digo que la prisión preventiva debería ser para determinadas situaciones que no puedo definir yo. Muchas no son debidamente fundadas, no sé”, sostuvo Ayala en una entrevista en el programa Crónica Anunciadaque se emite por El Destape Radio.

Ayala explicó la decisión de la Cámara de Casación: "Los términos técnicos no los sé, pero lo que significa es que no encontraban un sustento jurídico importante que justifique mi detención".

Ayala señaló que "la verdad siempre triunfa", y agregó: "Quiero agradecer a la Justicia porque siempre estuve a derecho".

La Cámara de Casación anuló el jueves el pedido de detención en contra de la diputada en una causa por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.