La confundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró que en marzo pasado fue contactada desde el Partido Justicialista para que dejara la alianza con el PRO y la UCR y acordara con parte del peronismo para debilitar al Gobierno nacional.

En el programa del periodista oficialista Jorge Lanata, la diputada recordó que en el plena crisis financiera se reunió con el presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada y les advirtió: “Yo le dije: vos está tranquilo (sic). Porque acá lo que hay es un golpismo con crisis cambiaria”.

Curiosamente, dijo: "A mí en marzo me dicen si voy a romper o no. Me lo pide alguien del PJ, si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: 'vos vas a tener un rol protagónico', me dicen'".

"Yo le dije que no iba a romper, porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas", completó la legisladora en el programa Periodismo Para Todos.

En esta línea, aclaró con respecto al acuerdo con el Fondo: "No es que se necesita el dinero, el acuerdo con el FMI es un gran acuerdo antigolpe".

Además, Carrió vaticinó: "Vamos a vivir seis meses muy difíciles" pero explicó: "Esto tiene un precio. Si te robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga".