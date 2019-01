SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Agustina Kämpfer quedó fuera de 'Incorrectas', el ciclo de América conducido por Moria Casán y, redes sociales mediante, afirmó que su despido fue a causa de un pedido del periodista ultraoficialista Eduardo Feinmann.

"Me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié. No me arrepiento", explicó este mediodía a través de un vídeo subido a su cuenta de Instagram.

Kämpfer envió un mensaje a sus seguidores: "Quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo, que no piensen 'Mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina', porque así esto no termina nunca".

"Yo hice una denuncia por violencia y amenazas, sí, y me echaron. Lo lamento, pero aún así lo haría de vuelta, porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy, cuando la violencia es contra mí", concluyó.

La periodista denunció a Feinmann en la Unidad de Género de la Comisaría 2ª, bajo la carátula “hostigamiento, maltrato, intimación verbal y amenazas”.