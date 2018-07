El presidente del bloque de Diputados del FpV, Agustín Rossi, incomodó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por sus contradicciones sobre el préstamo de U$S 50.000 millones que firmó con el FMI.

En la exposición del funcionario en la comisión bicameral de control de la deuda externa, Rossi mostró una foto de Dujovne en el programa Odisea Argentina, cuando trabajaba en TN. Allí sostenía un cartel que indicaba: “No volvamos al Fondo”.

Entre risas, el titular del Palacio de Hacienda lo interrumpió y le aclaró: “Tendríamos que mostrar el video, porque yo lo que estaba mostrando era el cartoncito que estaban mostrando los kirchneristas y no estaba haciendo una declaración personal. Podríamos mostrar el video y creo que mostraríamos la historia completa”.

“A su favor, no era funcionario, era periodista”, le aclaró Rossi. “Cuando era periodista y tomaba whiskey pedía que no volvamos al Fondo”. “Decía que si acordábamos con los fondos buitre no íbamos a tener que volver al Fondo Monetario Internacional. La primera pregunta que le hago es: ¿qué cambió en usted?”, le consultó.

Luego, el diputado amplió: “En marzo de este año usted recibió a la directora del FMI, tuvo reuniones con ella, la invitó a almorzar a su ‘casa baldío’”. “En ese momento, ¿usted ya estaba negociando con el Fondo Monetario? Y si lo estaban haciendo, ¿por qué no se lo informaron a los argentinos?”, le reprochó.

