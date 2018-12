SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A tres años de la asunción de Mauricio Macri como presidente y en medio de unas fiestas complicadas por la crisis económica, el diputado Agustín Rossi calificó la gestión de Cambiemos como "el peor gobierno de la democracia" desde Fernando de la Rúa. Además, hizo un análisis del panorama respecto a su precandidatura a presidente por Unidad Ciudadana de cara a las elecciones 2019.

"Creo que está aplazado. Si el objetivo que tiene que tener todo gobernante es mejorar la calidad de vida de su pueblo y aliviarle la vida cotidiana a los argentinos, este gobierno hizo exactamente lo contrario", sostuvo Rossi en diálogo con Crónica Anunciada.

En este sentido, afirmó: "Tendríamos que calificarlo con un negativo, menos uno, menos dos o menos tres. Sacando a de la Rúa, es el peor gobierno de la democracia por todo lo que ha destruido y perjudicado a los argentinos de manera notoria", sentenció.

En cuanto a los números que maneja como precandidato, sostuvo que, en las encuestas en las que se lo plantea como segunda opción de Unidad Ciudadana si la senadora Cristina Kirchner no se postula, los números resultantes lo hacen sentir "claramente optimista". "Tengo mucha confianza de que voy a poder representar, si Cristina no es candidata, los votos que naturalmente tiene nuestro espacio político", manifestó.

Al ser consultado por el pararelismo entre su situación con Kirchner y las elecciones de Brasil, donde los votos que reunía Lula Da Silva finalmente no fueron transferidos a Fernando Haddad cuando lo apresaron, indicó: "No tengo miedo, la realidad es que no es la misma situación. Yo vengo planteando mi candidatura desde hace un año con mucha naturalidad a pesar de estar supeditado a la candidatura de Cristina. No es la situación que sucedía en Brasil".

Sobre la posibilidad de que Kirchner no sea candidata, remarcó que esa decisión es "personalísima" y depende también del "contexto político", y subrayó: "Nuestro problema no era si Cristina es candidata, era construir una candidatura si no ella era candidata. Eso fue lo que decidí construir yo sin pedirle permiso a nadie", expresó.

