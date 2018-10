Adrián Paenza: "Macri no está capacitado"

El científico Adrián Paenza criticó al gobierno por el proyecto de Presupuesto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y cuestionó a los legisladores que votarán por la aprobación de la iniciativa pactada con el FMI.

En dialogo en exclusiva con el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio sobre la votación del Presupuesto 2019 y el recorte en ciencia: “Los diputados que levanten la mano hoy para votar el Presupuesto, no están pensando en la gente”, y cuestionó: “Si el recorte del Presupuesto afectara a los hijos del Gobierno, ¿votarían a favor?”.

Paenza criticó duramente al Presidente: “A Macri no le importa la gente, su preocupación es River y Boca” y consideró que el mandatario "no está capacitado" para gobernar. “Hay muchísimas cosas para revisar de este gobierno, pero no seamos pesimistas, hay que aprender de todo esto”.

“Este gobierno apunta a la muerte de la ciencia en Argentina, no hay futuro", sentenció Paenza.