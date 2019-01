SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La modelo Nicole Neumann se vio envuelta en un escándalo ya que un medio local la acusó de haber hecho comentarios racistas contra vecinos de Tucumán, en el marco de una visita que hizo a dicha provincia. La información fue desmentida por la municipalidad de Tafí del Valle.

Según afirmó Radio Continental de Tucumán, Neumann le pidió a unos guardaespaldas que evitara que se acercara un grupo de personas a las que calificó en tono despectivo como "negros". El hecho habría ocurrido en Tafí del Valle, durante un evento de la municipalidad en la que participó la propia Neumann.

Según Continental, "Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle. No solo no llego a tiempo a la conferencia de prensa si no que después protagonizó este acto racista y profundamente despectivo hacia los veraneantes en Tucumán".

Luego de esto, la municipalidad salió al cruce del medio de difundir una "fake new" (noticia falsa). "La modelo se presentó en el horario estipulado y brindó una nota para todos los medios presentes, como se estipuló. A pesar de este trato, la señora Nicole Neumann accedió a dar algunas entrevistas individuales", dijeron en un comunicado.

Desde el medio que echó a correr la versión prometieron más información para esta semana, por lo que este cruce promete más capítulos.