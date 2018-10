SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El triunviro de la CGT, Carlos Acuña, se refirió a la renuncia de Juan Carlos Schmid al triunvirato de la central obrera: "Me duele la salida de Schmid, pero no estaba bien de salud".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Acuña aseguró: "No tengo una opinión de cómo va a seguir la CGT luego de la salida de Schmid, yo me enteré ayer a la noche". Y agregó: "Me duele su renuncia, pero yo no lo veía bien, incluso de salud".

Por otro lado, criticó duramente al gobierno nacional: "Macri es un soldado del FMI, tiene cero sensibilidad social". "Nosotros le hicimos cuatro paros generales en dos años y medio", subrayó.

Además, hizo referencia a la unidad de la oposición: "Si se une todo el peronismo, tiene el triunfo en la mano". Y destacó sobre una posible unidad con la ex presidenta Cristina Kirchner: "No es un límite para mí, tienen que ir todos juntos, hay que incluirla".