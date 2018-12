SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Ernesto Tenembaum cuestionó que colectivos feministas “no pidan explicaciones ni se enojen” por las denuncias de militantes de La Cámpora contra referentes del espacio y lo comparó con la Tragedia de Once. Al cruce salieron las actrices a recordarle el flaco favor que le hace a la lucha de las mujeres.

“Tal vez sea una apreciación subjetiva. Pero leo acusaciones espantosas sobre los principales referentes de La Campora por parte de militantes mujeres. Y en mi TL (timeline) no percibo que las reproduzcan ni que pidan explicaciones ni que se enojen. Es un segundo abuso que las dejen solas”, lanzó el periodista en su cuenta de Twitter.

Frente a esa reflexión, la actriz Verónica Llinas le respondió de forma contundente: “No somos el Estado, no podemos atender todos los casos @ertenembaum . No sería mas constructivo alentar la formación de otros colectivos en vez de atacar el nuestro? No dudo de que estaríamos dispuestas a ayudarlos a través de nuestra experiencia”.

Pero Tenembaum no se quedó callado y redobló la apuesta en su respuesta: “Me parece que hay un error de interpretación. Nunca hice referencia a ningún colectivo. Lo que sí creo es que las chicas que denuncian abusos en La Cámpora están demasiado solas. Así ocurrió antes con los familiares de la tragedia de Once”.

Frente a la comparación de las denuncias de acoso, abuso y violación que se expusieron en los últimos días con la Tragedia de Once, la actriz Muriel Santa Ana catalogó los comentarios del periodistas como “una irresponsabilidad absoluta” y sentenció: “Nos hacés perder tiempo. Cómo buen esclavo del patriarcado sos un cobarde. Nosotras trabajamos solas durante 10 meses sin un micrófono, sin plata y sin poder. Vos construíste algo? No te lo vamos a permitir @ertenembaum”.

Asimismo, su colega Jazmín Stuart arremetió: “Un hombre intentando dividir a las mujeres, haciéndoles creer que están enfrentadas. En @actrices_arg contenemos miles de nuevos casos. Estamos elaborando protocolos d asistencia y definiendo reclamos concretos al Estado. Y vos, @ertenembaum? ¿Qué haces además de embarrar la cancha?”.